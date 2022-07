Ein brennender Kinderwagen, daneben ein Mann im Anzug, der unter einem Sonnenschirm in einem Liegestuhl sitzt. So sieht die jüngste Protestaktion der Klimaaktivist:innen von „Letzte Generation" vor dem Bundeskanzleramt in Berlin-Mitte aus.

Die Gruppe will so auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen und moniert, dass politisch nicht genug dagegen unternommen wird.

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Ein Bild von der Aktion teilte die Initiative am Samstagmittag bei Twitter. Dazu schrieb sie: „ALLE KINDER DER WELT IN GEFAHR UND DER BUNDESTAG GEHT IN DIE SOMMERPAUSE! Wenn ihr den Klimanotfall weiter ausblendet, macht ihr euch der Brandstiftung an ihrem einzigen Zuhause schuldig."

Auf der Website von „Letzte Generation", fordern die Aktivist:innen von Olaf Scholz noch vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause eine Absage an neue Ölbohrungen in der Nordsee.

Mehr zum Thema Klimaproteste in Berlin Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren erneut Autobahnen

Die Gruppe hatte die Woche über mit Straßenblockaden und Farbaktionen in der Hauptstadt für Aufregung gesorgt. (Tsp)