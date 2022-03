Mehrere Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Freitagmittag Straßen im Berliner Regierungsviertel blockiert. Das teilte die Gruppe am Mittag selbst mit, in den Sozialen Netzwerken kursierten Fotos des Protests. Bei dem Protest klebten sich in der Ebertstraße am Brandenburger Tor vier Aktivisten am Boden fest. Die Polizei war vor Ort und versuchte, die festgeklebten Demonstranten mit Sonnenblumenöl vom Boden zu lösen. Wie viele Menschen sich an den Protesten beteiligten, war demnach zunächst unklar.

Ein Polizist versucht, die festgeklebte Hand einer Aktivistin der "Letzen Generation" mit Sonnenblumenöl vom Asphalt zu lösen. Foto: Christian Mang/Reuters

Anlass für den Protest ist nach Angaben der Gruppierung "die 100-Tage-Marke der neuen Regierung". Als "schockierend" bezeichneten die Aktivisten die Bilanz der Regierung. "Trotz fortschreitender Klimakrise und nun einem Krieg, der durch Öl- und Gasexporte finanziert wird, hat die Ampel-Koalition bisher nichts umgesetzt, was die Klimakatastrophe verhindern könnte – selbst der vorgelegte Plan für 2035/45 ist unzureichend", schreibt die "Letzte Generation" in ihrer Mitteilung.

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Damit befeuere sie das todbringende fossile Weiter-so und zerstöre wissentlich die Lebensgrundlagen ihrer Mitbürger, so die Aktivisten weiter.

[Wenn Sie alle aktuelle Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Bereits am Freitagmorgen hatte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (ViZ) mitgeteilt, dass die Gruppe einen Protest mit "massiven Blockaden" auf mehreren Straßen angekündigt habe. Die ViZ empfahl deshalb, den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad zu benutzen.

Mehr zum Thema Blockaden der „Letzten Generation“ Klimaaktivisten setzen Proteste auf Autobahnen aus

Anfang des Jahres hatte die Gruppe mehrmals Protest-Blockaden in Berlin und anderen deutschen Städten durchgeführt, unter anderem auf Autobahnen Vom 24. Januar bis zum 18. Februar hatte die Polizei 45 Blockaden mit sitzenden und angeklebten Demonstranten registriert. Danach folgten noch einige Blockaden und Versuche auf Straßen, an mehreren deutschen Flughäfen und dem Hamburger Hafen. Anfang März wurden die Aktionen wegen des Krieges in der Ukraine vorerst beendet. Die Blockaden in Berlin führten zu mehr als 270 Strafanzeigen und rund 120 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. (Tsp/dpa)