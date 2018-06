Für den Staatsanwalt war es eindeutig „ein Fall von Hasskriminalität“. Knaan Al S. habe vor zwei Monaten in Prenzlauer Berg zwei Männer beschimpft und einen von ihnen mit einer Gürtelschnalle geschlagen, weil sie Kippa trugen. Das stand für den Ankläger fest. Er beantragte gegen den 19 Jahre alten Flüchtling aus Syrien einen vierwöchigen Arrest, 40 Stunden Freizeitarbeit sowie eine sogenannte Betreuungsweisung.

Das Gericht sprach Al S. am Montagabend wegen Beleidigung und und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Das Amtsgericht Tiergarten verhängte am Montag einen Arrest von vier Wochen gegen den Syrer nach Jugendstrafrecht. Der Arrest gilt wegen der Untersuchungshaft als verbüßt. Außerdem muss der 19-Jährige an einer Führung im Haus der Wannsee-Konferenz teilnehmen.

Mit Wucht und voller Hass

Es war ein 21-jähriger arabischer Israeli, der plötzlich angegriffen wurde. Mit Wucht und voller Hass holte der Angeklagte mit einem Gürtel aus. „Mindestens drei Mal“, so der Staatsanwalt am Montag in seinem Plädoyer vor einem Jugendgericht.

„Yahudi! Yahudi“ habe er geschrien – Arabisch für „Jude! Jude!“. Der einzige Grund für den Angriff: „Weil sie Kippa trugen.“ Die Version des Syrers, er sei zunächst beschimpft worden, treffe nicht zu. Als der angegriffene Adam A. die abwertende Schimpfkanonade des ihm fremden Mannes bemerkte, sei er gerade mit seinem Handy befasst gewesen.

Knaan Al S. lebt seit 2015 in Deutschland. Er war zunächst einer Unterkunft in Brandenburg zugewiesen, hielt sich aber in der Hauptstadt auf. Zwei Tage nach der Tat am 17. April hatte er sich der Polizei gestellt: Sein Gesicht und seine Schläge waren auf dem Video, das im Netz veröffentlicht wurde, deutlich zu erkennen.

Antisemitismusbeauftragter begrüßt schnelles Urteil

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, zeigte sich erfreut über das Urteil. "Ich begrüße, dass das Urteil relativ zeitnah ergangen ist", sagte Klein der Nachrichtenagentur AFP am Montagabend. "Das Urteil zeigt: Wer sich antisemitisch betätigt oder äußert, steht außerhalb der Gesellschaft und muss mit den Konsequenzen des Rechtsstaats rechnen. Ich hoffe, dass trotz des vergleichsweise milden Urteils eine Signalwirkung davon ausgeht", sagte Klein.

Auch der Zentralrat der Juden begrüßte, "dass der Täter ganz klar wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung schuldig gesprochen wurde". Es zeige sich aber auch, "dass wir mit dem Strafrecht alleine das Antisemitismusproblem nicht in den Griff bekommen werden, sondern in der Schulbildung und bei der Integration der Migranten sehr viel Nachholbedarf besteht", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster.

Bundesweite Welle der Empörung

Der Angriff hatte bundesweit für eine Welle der Empörung und für Debatten gesorgt. Wie sicher ist jüdisches Leben in Deutschland? Politiker verurteilten den Vorfall. In mehreren Städten kam es zu Solidaritätskundgebungen. In der Hauptstadt versammelten sich Ende April unter dem Motto „Berlin trägt Kippa“ mehr als 2000 Menschen. Die Kippa, die Adam A. trug, kam als „Kippa des Anstoßes“ ins Museum.

Knaan Al S. zeigte sich hinsichtlich der Schläge geständig, fügte aber hinzu: „Ich habe mich im Recht gefühlt.“ Es habe Beschimpfungen gegen ihn gegeben, er habe zudem unter Drogeneinfluss gestanden. Mit der Kippa des Geschlagenen habe der Fall allerdings nichts zu tun, erklärte Al S. und bezeichnete sich als unpolitisch.

Adam A., ein Student aus Israel, war mit einem befreundeten Deutsch-Marokkaner unterwegs, als es zur Begegnung im Bereich Helmholtzplatz kam. „Plötzlich sehe ich, wie einer auf mich zugerannt kommt, den Gürtel aus der Hose zieht.“ Es habe keinen Wortwechsel zuvor gegeben. Der Gürtel traf an Hüfte, Bein, im Gesicht. Schwellungen, die Lippe aufgeplatzt. „Seelisch war es danach noch schlimmer als körperlich“, sagt er. (mit dpa, AFP)