Prozess um getötete Radfahrerin „Kein Urteil macht dieses Leben wieder lebendig”

36 Sekunden Halt, Beschleunigung auf bis zu 22 km/h und dann eine Fünf-Sekunden-Bremsung. Trocken klingen all diese Zahlen aus dem Mund des Unfallgutachters am Dienstagvormittag im Amtsgericht Tiergarten, doch es sind die entscheidenden Sekunden, die Cindy Bohnwagner am 14. Mai des vergangenes Jahres das Leben kosten.

Die 38-jährige ist gegen 6 Uhr morgens mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. Bohnwagner ist Krankenschwester, ihre Arbeitsstelle die Charité. Sie fährt die Greifswalder Straße stadteinwärts auf dem Fahrradweg. Die Straße in Richtung Alexanderplatz ist hier abschüssig, der Prenzlauer Berg senkt sich in Richtung Mitte.

Zeitgleich ist der damals 33-jährige André F. mit seinem Betonmischer unterwegs. Seine Schicht begann um 04:30 Uhr, normalerweise fährt er eine andere Route. Doch eine Baustelle, die er beliefern sollte, war noch nicht geöffnet. An der Kreuzung Greifswalder Straße/Am Prenzlauer Berg beschleunigt F. nach einer Rotphase und will rechts abbiegen. Sein 16-Tonnen schwerer Lkw überrollt Cindy Bohnwagner, die zwei Wochen später im Krankenhaus ihren Verletzungen erliegt.

Ohne zu gucken, biegt der Fahrer ab

Der Lkw-Fahrer hat seinen Führerschein seit 2017. In seinem Fahrzeug sind diverse Assistenzsysteme eingebaut, die unter anderem durch akustische Signale bei Hindernissen auf sich aufmerksam machen. Ein Monitor in der Fahrerkabine bietet sogar eine 360-Grad-Außensicht durch eingebaute Kameras. F. hätte lediglich auf den Monitor gucken müssen oder in seine Spiegel. Selbst dort hätte die Radfahrerin laut des Gutachtens gesehen worden sein müssen. Doch F. guckt nicht in seine Spiegel, blickt nicht auf seine Assistenz-Bildschirme. Stattdessen biegt er mit 22 km/h nach rechts ab, viel mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit.

Es ist nicht das erste Mal. 2019 übersieht André F. mit demselben Betonmischer einen Radfahrer ebenfalls beim Rechtsabbiegen in Moabit. Der Mann wird schwer verletzt und zunächst ins künstliche Koma versetzt. Bis heute trägt er schwerwiegende Folgeschäden davon. Damals wollte er das Lkw-Fahren an den Nagel hängen, sagt F. vor Gericht. Doch seine Kollegen hätten ihn überredet weiterzumachen. Erst nach dem Tod Cindy Bohnwagners bittet F. seinen Chef um eine Umschulung.

Gleich zu Beginn der Verhandlung bekundet der 34-jährige der Mutter von Cindy Bohnwagner sein Beileid. Diese ist im Saal, unterstützt von weiteren Angehörigen, als Nebenklägerin vertreten. F. sei vor Prozessbeginn nicht mit persönlichen Worten an die Familie des Opfers herangetreten, erklärt der Anwalt der Bohnwagners.

Der angeklagte Lkw-Fahrer André F. am Dienstag vor Gericht. © Privat

Gegenüber seinem Arbeitgeber und der entsprechenden Haftpflichtversicherung habe der Lkw-Fahrer angeblich erst nach einem Jahr seine Schuld zugegeben. „Ich möchte nur wiederholen, dass es mir sehr Leid tut, ich kann es nicht wieder gutmachen”, richtet sich F. unter Tränen vor der Urteilsverkündung erneut an die Mutter.

Während sich das Gericht zur Beratung zurückzieht, wird im Saal das Fenster geöffnet. Es ist stickig und still. Aus dem Hof des Amtsgerichts dringt der Lärm eines rangierenden Lastkraftwagens. Der Geräuschpegel hält bis zur Urteilsverkündung an. André F. wird zu acht Monaten auf Bewährung wegen Fahrlässiger Tötung verurteilt, außerdem muss er 1000 Euro in monatlichen Raten an die Kindernothilfe zahlen. Jeden Monat soll er daran erinnert werden, „was passiert ist”, sagt der Richter. Und fügt hinzu: „Kein Urteil macht dieses Leben wieder lebendig.”

Zur Startseite