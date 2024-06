Public Viewing in Berlin Wo die französische Community ihre „Bleus“ anfeuert

Etwa 20.000 Franzosen leben in Berlin. Viele von ihnen sind in den vergangenen Tagen lieber zur Botschaft gegangen, statt sich mit Fußball zu beschäftigen – dort wurde eigens ein Schalter eröffnet, der nur dazu dient, Unterlagen für die bevorstehenden Wahlen auszustellen. Die Auflösung der Nationalversammlung hat die französische politische Landschaft gesprengt, die extreme Rechte im Nachbarland sieht sich bereits an der Schwelle zur Macht.