Publikum mit Mikrofon-Stange attackiert Mann randaliert bei Jahrestagung des Deutschen Ethikrats in Berlin

Bei der Jahrestagung des Deutschen Ethikrats in der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin-Mitte hat am Mittwochvormittag ein Mann randaliert. Die Polizei Berlin war am Mittwochvormittag zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Nach dem Eingangsvortrag und während der anschließenden Diskussion machte ein Mann aus dem Publikum eine Anmerkung zu dem diskutierten Thema und kritisierte, dass Begriffe gefehlt hätten. Er wirkte zunehmend erregt, wurde der Rednerin und der Moderatorin gegenüber dann beleidigend.

Im Lauf der Diskussion ging ein Glas zu Bruch, Umstehende versuchten, auf den Mann einzuwirken. Der Austausch eskalierte daraufhin, indem der Mann die Stange des ihm gereichten Mikrofons ergriff und auf die Umstehenden losging. Die Veranstaltungsmitarbeiter:innen versuchten den Mann, in Schach zu halten, während die Rednerin von der Bühne aus ein sachliches Gespräch weiterführen wollte, was auch teilweise gelang.

Allerdings wurde der Mann im Laufe des Gesprächs wieder aggressiver. Er rief Sätze wie „Ihr seid alle verrückt, Ihr seid alle krank!“ Schlussendlich rannte der Ruhestörer über die Bühne aus dem Raum und warf dabei das Rednerpult um. Einige Minuten später teilte die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Buyx, mit, dass der Mann nun festgenommen worden sei. Sie entschuldigte sich für die Störung. Keine Security im Raum zu platzieren, sei eine bewusste Wahl des Ethikrats gewesen, die nun neu zu diskutieren sei.