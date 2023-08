Radfahrer schubst Senior in Berlin-Moabit 74-Jähriger mit Schädel-Hirn-Trauma in Krankenhaus

Bei einem Streit mit einem unbekannten Fahrradfahrer wurde ein 74-jähriger Mann durch einen Sturz am Donnerstagabend in Moabit schwer verletzt. Dies teilte die Polizei Berlin am Freitag mit.

Demzufolge gerieten der 74-Jährige und der unbekannte Radfahrer auf dem Gehweg der Bredowstraße gegen 22 Uhr in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Radfahrer dann den Senior geschubst haben, wodurch dieser zu Fall kam.

Bei dem Sturz erlitt der Mann ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Schädelfraktur und wird nun in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Der Fahrradfahrer floh nach dem Vorfall. (dpa)