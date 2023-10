Radfahrerin und Autoinsassen im Krankenhaus Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen in Berlin

In der Nacht zu Donnerstag haben sich in Berlin mehrere Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Verletzte im Anschluss in Kliniken behandelt werden mussten. Auf der Veteranenstraße in Mitte kollidierte um 23.30 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer mit einer 43-jährigen Radfahrerin, wie die Polizei mitteilte.

So soll die Frau gegen das Heck des Wagens gefahren sein, als der Autofahrer verkehrsbedingt warten musste. Die Radfahrerin stürzte und wurde nach Angaben der Polizei wegen Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt.

In Wilmersdorf fuhr ein 28-Jähriger gegen 22.40 auf dem Hohenzollerndamm mit seinem Wagen, als er beim Abbiegen nach links in die Uhlandstraße mit einem 24-jährigen Autofahrer kollidierte, der ihm entgegenkam. Der 28-Jährige erlitt Prellungen, die ambulant in einer Klinik behandelt wurden. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde am Unfallort von Rettungskräften versorgt, stationär im Krankenhaus aufgenommen und sofort operiert.