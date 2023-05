Radler fährt Fußgänger an Unfall auf Radweg in Berlin-Charlottenburg

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer in Berlin-Charlottenburg sind am Dienstagnachmittag beide Männer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 15.30 Uhr auf der Bismarckstraße vom Ernst-Reuter-Platz in Richtung Kaiserdamm. Als ein 56-jähriger Fußgänger von der Fahrbahn kommend auf den Radweg lief, ereignete sich der Zusammenstoß.

Dabei erlitt der Fußgänger eine Kopfverletzung und wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Radfahrer, der gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto prallte, wurde am Bein verletzt. Er musste nicht am Unfallort behandelt werden. Ein Fachkommissariat ermittelt.