Radweg seit sechs Jahren gesperrt Baustart an der Charlottenburger Chaussee - mit Baumfällungen

Nach jahrelanger Planung und Blockade wird der Radweg zwischen der Polizeiakademie und dem U-Bahnhof Ruhleben endlich saniert. „Der Radweg an der Charlottenburger Chaussee wird seit Montag auf einer Länge von 460 Meter umfassend erneuert“, so Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU. Auch dieser Fall war ein Trauerspiel: Seit 2017 war der Radweg gesperrt. Der Grund: Die Wurzeln der Bäume drückten die Platten hoch, und der Platz für einen 2,50 Meter breiten Neubau plus Fußweg neben der Fahrbahn reichte nicht aus.