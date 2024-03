Ramadan und Opferfest Kinderbücher über muslimischen Alltag

Am 10. März, beginnt der Fastenmonat Ramadan, den auch viele der mehr als fünf Millionen deutschen Muslime begehen. Der Beginn der Fastenzeit ist so auch in Deutschland ein Grund zum Feiern – eigentlich. Denn in Zeiten einer erstarkenden AfD, die offen Massenabschiebungen für Menschen mit nicht deutschen Wurzeln ankündigt, fühlen sich viele Muslime nicht mehr sicher.