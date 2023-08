Raserei in Berlin-Prenzlauer Berg 20-Jähriger muss nach illegalem Rennen Auto und Führerschein abgeben

Nach einem illegalen Autorennen in Berlin-Pankow ist ein 20-Jähriger seinen Führerschein und sein Auto los. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, lieferte er sich in der Nacht zuvor in Prenzlauer Berg mit einem anderen Autofahrer ein Rennen.

Gegen Mitternacht beobachteten demnach Polizeibeamte in Zivil, wie ein VW Golf und ein Mercedes AMG mit hoher Geschwindigkeit auf der Danziger Straße in Richtung Landsberger Allee unterwegs waren. An der Kreuzung Danziger Straße Ecke Landsberger Allee wendeten beide Fahrzeuge und fuhren mit hoher Geschwindigkeit auf der Danziger Straße zurück in Richtung Greifswalder Straße. Hierbei überholten sich die Autos laut Polizei gegenseitig und wechselten dabei mehrfach den Fahrstreifen.

In Höhe der Greifswalder Straße bemerkten die Autofahrer den Einsatzwagen der Polizei und flüchteten. Während der Fahrer des VWs mit dem Wagen entkommen konnte, hielten die Einsatzkräfte den Mercedes in Höhe der Bötzowstraße an und nahmen den Fahrer fest.

Bei der Durchsuchung fanden sie Drogen sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Betäubungsmittel, das Bargeld, der Führerschein sowie das Fahrzeug des 20-Jährigen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen laufen. (Tsp)