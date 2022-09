Rassismus gegen syrische Familie Berliner Polizist war vorbelastet und bereits strafversetzt

Der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses befasst sich am Montag auf Antrag von Grünen und Linken mit dem Einsatz zweier Polizisten bei einer syrischen Familie in Lichtenberg. Gegen einen der beiden Beamten wird ermittelt, weil er einen 30-jährigen Mann und seine 28-jährige Frau, wie es die Polizei formuliert, fremdenfeindlich beleidigt haben soll. Die Beamten waren am vergangenen Freitag mit einem Haftbefehl bei der Familie angerückt, weil der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 750 Euro für dreimaliges Fahren ohne Fahrschein nicht gezahlt hatte.

