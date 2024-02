Rassistischer Angriff Frau bespuckt Kleinkinder in Berlin-Schöneberg

Eine Frau hat nach Angaben der Polizei zwei Kleinkinder in Berlin-Schöneberg angespuckt. Die Tat am Donnerstagabend war mutmaßlich rassistisch motiviert, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Eine 22 Jahre alte Frau und ihr 23 Jahre alter Lebensgefährte liefen demnach mit zwei Zweijährigen in einem Kinderwagen über die Langenscheidtbrücke, als eine 36 Jahre alte Passantin plötzlich in den Wagen gespuckt und die Kleinkinder im Gesicht getroffen habe.

Als der 23-Jährige sie ansprach, begründete die Frau ihre Tat laut Polizei mit der Hautfarbe der Erwachsenen und der Kinder und beleidigte alle vier rassistisch. Der Mann hielt die 36-Jährige bis zum Eintreffen von Polizisten fest, wie es hieß. Die Frau behauptete gegenüber den Beamten, der 23-Jährige habe ihren Kopf gegen eine Wand gedrückt – laut Polizei konnten Zeugen das aber nicht bestätigen.

Trotzdem leiteten die Beamten den Angaben zufolge Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Der Staatsschutz ermittelt gegen die Frau wegen Körperverletzung und Beleidigung. (dpa)