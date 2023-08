Rassistischer Angriff in Berlin-Schöneweide Mann bedroht Busfahrer, zeigt Hitlergruß und schmeißt Steine

In Schöneweide ist es am Mittwoch zu einem rassistischen Angriff auf einen Busfahrer gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen 12.20 Uhr wurde demnach in der Wilhelminenhofstraße Höhe Edisonstraße ein 42-jähriger Busfahrer der Linie 365 von einem Fahrgast zunächst fremdenfeindlich beleidigt.

Nachdem der Unbekannte dann an der Endhaltestelle den Bus verlassen hatte, zeigte er den Hitlergruß, schlug gegen die Scheibe der Fahrerkabine und bedrohte den Busfahrer, indem er signalisierte, ihm die Kehle durchschneiden zu wollen.

Anschließend fuhr der Busfahrer zum Wendepunkt und dann wieder zurück zur Kreuzung Wilhelminenhofstraße Ecke Edisonstraße. Dort wartete der Unbekannte und warf zwei Steine gegen den Bus, wobei die Eingangstür des Busses beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Täter. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.