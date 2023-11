Rassistischer Angriff in Neu-Hohenschönhausen Mann beleidigt Jugendliche und will ihr Kopftuch abnehmen

Ein unbekannter Mann soll am Mittwoch in Neu-Hohenschönhausen im Berliner Bezirk Lichtenberg eine Jugendliche rassistisch beleidigt und bedroht haben. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Die 16-Jährige soll gegen 15.30 Uhr mit ihren zwei jüngeren Geschwistern unterwegs gewesen sein, als sie an der Kreuzung Vincent-van-Gogh-Straße Ecke Warnitzer Straße einen Mann bemerkte, der ihnen gefolgt sein soll.

Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte das Mädchen rassistisch sowie fremdenfeindlich beleidigt haben und ihr damit gedroht haben, das von ihr getragene Kopftuch abzunehmen.

Als ein Passant auf die Situation aufmerksam geworden und dazwischen gegangen sein soll, soll sich der Mann vom Ort entfernt haben. Anschließend zeigte die Jugendliche die Tat an. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)