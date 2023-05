Raub auf Spandauer Tankstelle Polizei Berlin fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigen

Bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Tankstellenräubern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe und hat Fotos der Männer aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Zu der Tat kam es den Angaben nach am 20. Oktober 2022 gegen 21.10 Uhr in der Zeppelinstraße im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld.

Nachdem alle Kunden die Tankstelle verlassen hatten, traten laut Polizei zwei Maskierte hinter den Tresen und forderten von dem 22-jährigen Mitarbeiter, die Kasse zu öffnen. Dabei sollen sie den Mann mit Messern bedroht haben. Anschließend hätten sich die Unbekannten in einen weiteren Raum begeben und von einer weiteren, 31 Jahre alten, Mitarbeiterin die Tageseinnahmen gefordert, hieß es.

Mit dem erbeuteten Geld seien die Männer dann über die Straße An der Kappe in Richtung Schulzestraße geflohen. Die beiden Angestellten blieben unverletzt.

So werden die Gesuchten beschrieben Tatverdächtiger 1 Eine der beiden mutmaßlichen Räuber auf einer Aufnahme einer Überwachungskamera. © Polizei Berlin 17 bis 20 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

schlanke Statur

weiße FFP2- Maske

dunkler Kapuzenpullover mit weißem Nike-Emblem, graue Hose, dunkle Schuhe Tatverdächtiger 2 Auch diese Person wird von der Polizei gesucht. © Polizei Berlin 17 bis 20 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

schlanke Statur

weiße FFP2- Maske

hellgraue Jogginghose, grauer Kapuzenpullover, schwarze Weste, weiße Sportschuhe

Die Polizei fragt nun, wer Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Gesuchten machen kann. Melden sollen sich auch Zeugen, die die Verdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen haben oder sonstige Angaben machen können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Telefonnummer 030 4664 273312 und außerhalb der Bürozeiten unter 030 4664 271010 entgegen. Auch per E-Mail an Dir2K33@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. (Tsp)