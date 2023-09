Raub im Supermarkt in Berlin-Schöneberg 21-jähriger Angestellter erleidet Kopfverletzungen

In einem Supermarkt am Richard-von-Weizsäcker-Platz in Schöneberg kam es am Freitagnachmittag zu einem Raubüberfall, wie die Polizei Berlin mitteilte. Ein 21-jähriger Kassierer wurde dabei durch Faustschläge am Kopf verletzt. Der unbekannte Täter konnte fliehen.

Laut Zeugenaussagen begab sich ein unbekannter Mann kurz vor 18 Uhr in das Kassenhäuschen des Supermarktes und begann auf den 21-jährigen Kassierer einzuschlagen. Dabei forderte er ihn auf, die Kasse zu öffnen.

Ein an der Kasse wartender Kunde soll daraufhin mit dem Griffstück eines mitgeführten Schraubendrehers auf den Kopf des Tatverdächtigen geschlagen haben. Dies hinderte den unbekannten Räuber nicht daran, weiter auf den Supermarktangestellten einzuschlagen. Nachdem die Kasse geöffnet wurde, entnahm der Täter das Geld und ergriff die Flucht.

Die Kopfverletzungen des 21-Jährigen wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Raubes. Von Amts wegen wurde auch gegen den 65-jährigen Supermarktkunden ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. (Tsp)