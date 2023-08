Raub mit Machete Supermarkt und Bar in Berlin-Kreuzberg überfallen

Am Mittwochabend ist es in Kreuzberg zu zwei Raubtaten gekommen – bei beiden wurde eine Machete verwendet. Zunächst überfielen Unbekannte am frühen Abend einen Supermarkt in der Ritterstraße, wie die Polizei mitteilte. Noch am selben Abend, gegen 0 Uhr, kam es zu einem Raub in einer Bar in der Wilhelmstraße. Ob die beiden Raubtaten von denselben Männern ausgeführt wurden, ist bisher unklar.

Am frühen Abend sollen zwei maskierte Männer bei laufendem Betrieb in den Edeka-Markt in der Ritterstraße 38 eingedrungen sein. Einer der beiden Angreifer soll dabei direkt auf einen Wachmann zugegangen sein und ihm Reizstoff in Gesicht gesprüht haben. Eine 51-jährige Kassiererin soll währenddessen von dem anderen Maskierten mit einer Machete bedroht und aufgefordert worden sein, den Kasseninhalt herauszugeben.

Ein Kunde habe daraufhin einen Hocker und eine Flasche in Richtung des Tatverdächtigen geworfen, heißt es in der Polizeimeldung. In einem anschließenden Gerangel zwischen dem Security-Mitarbeiter und den beiden Männern wurde der Wachmann durch die Machete am Unterarm verletzt. Die beiden Maskierten flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Sechs Stunden später der zweite Macheten-Überfall

Gegen 0 Uhr am späten Abend sollen dann zwei Männer, ebenfalls mit einer Machete bewaffnet, in eine Bar in der Wilhelmstraße in Kreuzberg eingedrungen sein. Ein Mann soll die Herausgabe des Bargeldes gefordert haben, während der andere Mann, der einen Baseballschläger mit sich führte, die Gäste des Lokals im Auge behielt. Laut Zeugenaussagen sollen auch diese Männer Reizstoffsprühgeräte bei sich geführt haben. Nachdem der 22-jährige Barmann den Kasseninhalt übergeben hatte, verließen die Männer das Lokal in Richtung Hedemannstraße.

Sowohl die Supermarktkassiererin als auch der Wachmann mussten nach der versuchten räuberischen Erpressung am frühen Abend von Rettungskräften versorgt werden. Die 51-Jährige stand unter Schock. Der verletzte Wachmann kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Mittlerweile ist er wieder entlassen.

Bei dem Überfall am späteren Abend wurde niemand verletzt. Auf die Frage, ob beide Raubtaten miteinander in Verbindung stünden, konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. (Tsp/mit dpa)