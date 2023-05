Räuber drohen mit Waffe Trio überfällt Lokal in Berlin-Marienfelde

In der Nacht zum Dienstag hat sich ein Überfall auf eine Gaststätte in Berlin-Marienfelde ereignet. Daran waren drei unbekannte Täter beteiligt. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Nach Zeugenaussagen betraten die drei Männer gegen 22.45 Uhr das Lokal in der Marienfelder Allee. Einer der Verdächtigen bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Anschließend ergriffen sie mit Geld und dem Mobiltelefon der 47-jährigen Frau die Flucht in Richtung Hildburghauser Straße.

Kurz vor dem Verlassen der Gaststätte attackierten die Täter einen 42-jährigen Gast – sie schlugen ihm ins Gesicht. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Auge und klagte über Kopf- und Nackenschmerzen. Rettungskräfte versorgten den Verletzten noch am Tatort.

Bei der Suche nach den Tätern wurde das geraubte Mobiltelefon in der Umgebung gefunden und der Angestellten zurückgegeben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übernommen.