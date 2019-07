Luftalarm in Tegel: Die British-Airways-Maschine mit 203 Menschen an Bord und dem Flugziel London hob um punkt 17.23 Uhr am Airport Tegel ab. Doch schon kurz nach dem Start meldeten die Piloten nach Auskunft von Flughafensprecher Daniel Tolksdorf offenbar "ein Problem", zugleich war eine "sichtbare Rauchentwicklung an einem Triebwerk zu erkennen". Der Besatzung gelang es, in einer engen Schleife nach Tegel zurückzukehren. Um 17.39 Uhr setzte das Flugzeug sicher auf und wurde zu seiner Standposition geleitet. Passagiere und Besatzung verließen den Jet über die normalen Treppenausgänge. Notrutschen waren nicht notwendig. Die Ursache des Brandes war am Freitagabend noch völlig unklar. Anfangs hatte es geheißen, Vogelschlag hätte das Triebwerksproblem verursacht.

Sofort nach dem offiziell "Luftnot" genannten Alarmruf der Piloten hatten die Flughafenfeuerwehr sowie Rettungswagen der Berliner Feuerwehr an der Landebahn Stellung bezogen. Der Triebwerksbrand wurde gelöscht, die Passagiere wurden auf Nachfolgeflüge umgebucht.

(Tsp)