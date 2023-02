Räumt denn niemand Berlins Schrottboote weg? „Da macht es sich der Senat zu einfach“

„Wie viele herrenlose Bootswracks, um die sich niemand kümmert, gibt es auf den Berliner Gewässern?“, wollte Stefan Förster, FDP, jetzt im Abgeordnetenhaus wissen. Und die Antwort der grünen Staatssekretärin Silke Karcher zu den Schrottbooten so: „Die Anzahl ist dem Senat nicht bekannt.“ Gluck, Gluck, Gluck.

Dabei gab’s erst am Wochenende wieder Irritationen, diesmal am Nordhafen von Berlin-Spandau. Dort schwimmt immer noch ein Wrack im Wasser. „Ist dafür immer noch keiner zuständig?“, fragte eine Leserin und schickte das Foto, das Sie ganz oben sehen, an den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Der berichtet seit Jahren über die Nichtzuständigkeit, Desinteresse und Behördenpingpong. Den Newsletter gibt es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

Berliner Wassersportszene, aufgepasst! Jetzt kommen die Fachleute von Umweltsenatorin Bettina Jarasch, Grüne, und legen sich bei den Zuständigkeiten fest.

Liegt ein Wrack in der Fahrrinne , ist der Bund zuständig (Wasserstraßen und Schifffahrtsämter).

, ist der Bund zuständig (Wasserstraßen und Schifffahrtsämter). Liegt ein Wrack außerhalb der Fahrrinne und leckt („Öle, Treibstoffe, abgebrannte Materialien, Feuerwehrlöschmittel usw.“), ist die Senatsverwaltung für Umwelt zuständig wegen der Gewässerreinhaltung.

(„Öle, Treibstoffe, abgebrannte Materialien, Feuerwehrlöschmittel usw.“), ist die Senatsverwaltung für Umwelt zuständig wegen der Gewässerreinhaltung. Liegt ein Wrack außerhalb der Fahrrinne und ist keine akute Umweltgefahr, dann…

Genau dieses Szenario trifft beispielsweise auf die „Yellow Submarine“ zu, die seit 2019 vor Berlin-Kladow in der Havel verrottet und hier als exemplarisches Beispiel für das Berliner Problem taugt. Der Kapitän ist nicht zu finden, womöglich lebt er gar nicht mehr.

Sogar das Magazin „Mare“ hat den Berliner Behördendschungel zum Thema gemacht. Denn nicht nur die Wasserschutzpolizei ist genervt, sondern auch Anwohner, Wassersportler und Fußgänger am Ufer, wenn Müll seit vier Jahren im Wasser schwimmt.

„Wenn die Eigentümerin, der Eigentümer bzw. die Verursachenden der Wracks nicht bekannt sind oder nicht ermittelt werden können“, so der Senat also auf eine aktuelle Anfrage von Stefan Förster, FDP, im Abgeordnetenhaus, „übernimmt außerhalb der Gefahrenabwehr der für die Gewässerunterhaltung zuständige Bereich die Entsorgung des herrenlosen Abfalls im Gewässer gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin, sofern dieses zweifelsfrei als Abfall deklariert werden kann.“ Halleluja, Beamtendeutsch!

Was heißt „der für die Gewässerunterhaltung zuständige Bereich“? Spandaus Umweltstadtrat Thorsten Schatz, CDU, meidet das Thema zwar so entschlossen wie Hertha BSC die Nichtabstiegsplätze, lässt aber übersetzen: „In Berlin ist für die Gewässer 1. Ordnung (schiffbare Gewässer) bei Bundeswasserstraßen das Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin zuständig. Bei sonstigen Gewässern 1. Ordnung und Fließgewässern 2. Ordnung ist die Senatsverwaltung für Umwelt verantwortlich.“

Also alles gut? „Nein“, sagt wiederum Ordnungsstadtrat Gregor Kempert, SPD, den das Thema als Wassersportler interessiert und der von kollektiver Nichtzuständigkeit zunehmend genervt ist. Auch ihn hatte der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel an der Strippe.

Wer definiert denn „Abfall“?

Durch den letzten Satz („…sofern dieses Boot zweifelsfrei als Abfall deklariert werden kann“) mache es sich die Umweltverwaltung des Senats zu einfach. „Wer definiert denn Abfall zweifelsfrei?“, so Kempert. Für Boote gibt es ja nicht mal einen klassischen Tüv. Also bleibt der Kahn im Wasser. Oder hilft jetzt das Spandauer THW?

