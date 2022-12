Razzia in Bars in Tempelhof und Schöneberg Berliner Polizei nimmt bei Kontrolle gesuchten Mann fest

Die Berliner Polizei hat bei einer Razzia in Tempelhof und Schöneberg in der Nacht zu Donnerstag einen Mann verhaftet, gegen den zwei offene Haftbefehle vorlagen. Das teilte die Behörde am Freitag mit.

Gemeinsam mit Zoll, Finanzamt und Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hatte die Polizei in der Zeit von 20 Uhr bis Mitternacht sechs Lokale und Cafés in den Stadtteilen Tempelhof und Schöneberg kontrolliert. Zwei davon seien anschließend geschlossen und versiegelt worden.

Bars im Mariendorfer Damm und in der Germaniastraße geschlossen

Laut Polizei wurden in einem Lokal in der Potsdamer Straße zwei Spielgeräte überprüft und das darin befindliche Geld von mehreren tausend Euro wegen bestehender Steuerschulden gepfändet. Gegen 21.30 Uhr schlossen die Behörden eine Shisha-Bar im Mariendorfer Damm, die keine Gaststättenerlaubnis hatte. Zudem wurde dort unverzollter Shisha-Tabak beschlagnahmt. Auch in der in der Germaniastraße schlossen die Behörden eine Bar wegen fehlender Erlaubnis.

In der Leberstraße beschlagnahmten die Einsatzkräfte laut Mitteilung in einem Lokal zwei Spielautomaten wegen des Verdachts der Steuerhehlerei. Für die Geräte hätten keine Genehmigungen vorgelegen. Später habe sich herausgestellt, dass gegen den 35-jährigen Aufsteller der Automaten zwei Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Bedrohung und Beleidigung bestanden. Der Mann wurde verhaftet.

Etwa 30 Einsatzkräfte waren laut Polizei an den gemeinsamen Kontrollen beteiligt. (Tsp)

