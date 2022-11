Razzia wegen Hasspostings im Internet Staatsschutz durchsucht Wohnungen in Berlin

Die Berliner Kriminalpolizei hat am frühen Mittwochmorgen eine Razzia wegen politisch motivierter Straftaten gestartet. Durchsucht wurden neun Wohnungen in verschiedenen Berliner Bezirken, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Beteiligt waren an einigen Orten auch Spezialeinsatzkommandos (SEK).

Anlass für die Durchsuchungen ist laut Polizei der bundesweite Aktionstag gegen Hasspostings im Internet. Beleidigende, volksverhetzende und rassistische Kommentare sind strafbar und werden verfolgt. Koordiniert wurde das Vorgehen vom Staatsschutz im Landeskriminalamt, der für politische Extremisten und politisch motivierte Kriminalität zuständig ist.

Mehr als 60 Polizisten seien seit 6 Uhr im Einsatz, teilte die Polizei weiter mit. Die durchsuchten Wohnungen lagen in Spandau, Moabit, Gesundbrunnen, Prenzlauer Berg, Mariendorf, Köpenick und Hellersdorf. Die Kripo beschlagnahmte offenbar Computer und Handys.

Auf Twitter schildert die Polizei auch ihr Vorgehen bei den Durchsuchungen: Teams von bis zu 6 Einsatzkräften überreichen demnach die Durchsuchungsbeschlüsse, erläutern die Maßnahmen und belehren die Beschuldigten. Die Beweismittel könnten dann freiwillig herausgegeben werden, andernfalls würde durchsucht. (Tsp/dpa)

