Regnerische Feiertage in Berlin und Brandenburg Milde Temperaturen statt weißer Weihnachten

Auf weiße Weihnachten müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg in diesem Jahr wohl verzichten. Stattdessen werden die Weihnachtstage laut Deutschem Wetterdienst (DWD) grau, regnerisch und ausgesprochen mild. Am Samstag fällt im Westen und Süden Brandenburgs Regen oder Schneeregen. Ansonsten bleibt es trocken mit Temperaturen zwischen drei und fünf Grad. In der Nacht zu Heiligabend kann es in der Osthälfte Brandenburgs und im Berliner Raum noch nassen Schneefall geben – bei Werten zwischen drei und null Grad.

An Heiligabend wird der Himmel über Berlin und Brandenburg größtenteils mit Regenwolken bedeckt sein - bei sehr milden acht bis elf Grad Höchsttemperatur und mitunter böigem Wind. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird es sogar noch ein bisschen wärmer: Laut DWD werden zehn bis zwölf Grad und erneut vielerorts Regen erwartet. Örtlich kann es stürmisch werden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag halten sich die Temperaturen zunächst, zum Abend kühlt es voraussichtlich etwas ab. (dpa)