Rettungshubschrauber im Einsatz Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf – Haus ist einsturzgefährdet

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf ist in der Nacht zu Samstag eine Seniorin schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, erlitt die 79-Jährige Brandverletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Ein achtjähriges Kind erlitt den Angaben nach Atemwegsbeschwerden und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Eine 80-Jährige und ein 77-Jähriger klagten über die gleichen Beschwerden und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Wie die Berliner Feuerwehr auf X (vormals Twitter) mitteilte, brannte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses am Oraniendamm im Reinickendorfer Ortsteil Waidmannslust. Anwohner hatten laut Polizeiangaben gegen 21.50 Uhr Rauch aus der Wohnung der 79-Jährigen bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehrkräfte konnten verhindern, dass sich die Flammen auf andere Geschosse und das Dach ausbreiten. Allerdings gestalteten sich die Nachlöscharbeiten den Einsatzkräften zufolge schwierig.

Wegen der akuten Einsturzgefahr ist das Gebäude bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Es wurde durch die Bauaufsicht gesperrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dauern an. Während der Löscharbeiten war der Oraniendamm zwischen Florastraße und Zabel-Krüger-Damm rund vier Stunden lang gesperrt. (Tsp, dpa)