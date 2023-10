Rodungsstopp für Berliner Geflüchtetenunterkunft Gesobau will Genehmigung durch neue „Ersatznistkästen“ erhalten

Im Kampf um den Bau der umstrittenen Geflüchtetenunterkunft am Schlosspark Schönhausen in Pankow haben die Anwohner einen Etappensieg errungen. Das Bezirksamt Pankow hat die dafür geplanten Baumfällungen bis auf Weiteres gestoppt. Am 9. Oktober teilte das Naturschutzamt des Bezirks der Gesobau die „Untersagung der Rodung von Bäumen und Sträuchern“ für das Bauvorhaben mit. Es verwies darauf, dass auf dem Gelände geschützte Tierarten leben, insbesondere heimische Vogelarten.