Zoff um Geflüchtetenunterkunft eskaliert Polizei und Kampfhunde sollen Neubau in Berlin-Pankow durchsetzen

Nächste Eskalationsstufe im Neubau-Streit in Berlin-Pankow: Am Mittwoch kam es in den Wohnhöfen zur Konfrontation von protestierenden Anwohnern mit Polizei und Wachschutz. „Es sind gerade Polizei, Gesobau und Bauarbeiter auf die Höfe in der Ossietzkystraße gekommen, um ihre Arbeiten auszuführen“, berichtete Julia Dimitroff von der Anwohnerinitiative „Grüner Kiez Pankow“. Mit Schwerlastern seien am Schlosspark Schönhausen demnach „Häuschen für Wachsschutzleute“ angeliefert, „die hier jetzt Tag und Nacht Wache schieben sollen“. Die Wachleute hätten „Kampfhunde“ mitgebracht.