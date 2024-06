Romantisch ins Sommerloch Die letzten Klassikkonzerte der Saison in Berlin

Die Berliner Philharmoniker haben sich bereits verabschiedet und sind nach Shanghai abgereist.

Nun gut, das muss wohl als Dienstreise gewertet werden. Die restlichen Berliner Spitzenorchester zeigen noch einmal, was sie können, bevor sie sich in die Sommerfrische begeben und ihre Schwielen kühlen oder sich bei Sommerfestivals von Bayreuth bis Brandenburg verdingen.

Richtig schwer will es kein Klangkörper seinem Publikum mehr machen, die Wiener Schule und (Spät)romantisches Schwelgen stehen hoch im Kurs.

Mit „Staatsoper für alle“ am 13. Juli ist dann erst einmal Schluss. Wer Entzugserscheinungen befürchtet, darf sich auf Young Euro Classic freuen. Die besten Jugendorchester der Welt treffen sich wieder vom 9. bis 28. August am Gendarmenmarkt.

1 Kein Konzert ohne Komponistin mit dem DSO

Chefdirigent Robin Ticciati sagt in der nächsten Saison „Song long, farwell“. © Benjamin Ealovega

„Kein Konzert ohne Komponistin“ lautete das dieser DSO-Saison. Viele zeitgenössische Künstlerinnen waren zu hören, die oft vergessenen Traditionslinien reichen aber viel weiter zurück.

Marianna von Martines, zeitweilige Schülerin von Haydn, war eine Cembalovirtuosin und gefeierte Sängerin in Wien. Als erste Komponistin überhaupt wurde sie 1773 in den illustren Kreis der Accademia Filarmonica von Bologna aufgenommen.

Ihre Singschule gilt als Vorläufer des Wiener Konservatoriums. Neben ihre Sinfonia C-Dur erklingen Haydns „Londoner“ Sinfonie und Mozarts Klavierkonzert Nr. 25 mit Emanuel Ax.

Komponistinnen sollen auch in der Saison einen wichtigen einnehmen, Diversität wird aber noch wichtiger in der Abschiedssaison von Robin Ticciati (Foto), in der er nur noch drei Konzerte im Herbst in alter Funktion leiten wird.

Philharmonie Berlin Fr/Sa 28./29.6., 20 Uhr

2 Spätromantik in der Probenphase mit dem RSB

Dirigentin Elim Chan braucht nach einer erfolgreichen Saison auch mal eine Pause. © Simon Pauly

Zum Schluss ein Best-of der Romantik: Carl Maria von Webers Ouvertüre zu seiner Oper „Der Freischütz“, sozusagen der Trailer zu seinem Gruselschocker, und Max Bruchs fein ziseliertes Violinkonzert-Nr. 1-Hit.

Diesen Evergreen hätte man tatsächlich gerne mit dem unsentimentalen Zugriff der verhinderten Patricia Kopatchinskaja neu gehört, nun springt die tolle spanische Geigerin und Komponistin María Dueñas ein.

Auch spannend! Mit der Übertragung ihres Gewinns der prestigeträchtigen Menuhin-Competition im Covid-Jahr 2021, wurde sie auch zur Onlinesensation.

Doch so ganz will die chinesische Dirigentin Elim Chan nicht zulassen, dass sich ihr Publikum in einer Fantasiewelt zwischen düsterer Wolfsschlucht und einem Himmel voller Geigen verliert.

Tschaikowskis 2. Sinfonie trägt den Beinamen „Kleinrussische“. Gemeint ist die Ukraine. Tschaikowski schrieb sie 1872 während eines Urlaubsaufenthalts von ukrainischen Volksmelodien inspirieren.

Soviel zu „die Ukraine hat gar keine eigenständige Kultur“. Das wusste Nationalkomponist Tschaikowski besser.

Am Fr 28.6. um 10 Uhr gibt es im Haus des Rundfunks eine moderierte Probe von Max Bruchs Violinkonzert Nr. 1 g-Moll mit María Dueñas und Elim Chan.

Konzerthaus Berlin So 30.6. 20 Uhr

3 Nachtstücke und Walzerwirblel beim Konzerthausorchester

Kian Soltani spielt das Antonio Stradivari Cello „The London, ex Boccherini“ (und steht hier mal nicht im Vordergrund). © Marco Borggreve

Kein Komponist verkörpert die Umbruchszeit in Wien zwischen großbürgerlichem Glanz und Avantgarde, zwischen (Spät)romantik und Expressionismus wie Franz Schreker.

Seine häufig an Filmmusik erinnernden Opern wurden damals öfter als die von Richard Strauss aufgeführt und kaum weniger als die Wagners.

Christoph Eschenbach, der mit dem Konzerthausorchester eine fulminante Schreker-Doppel-CD eingespielt hat, zeichnet anhand von Nachtstücken und Walzern Schrekers Entwicklung nach.

Kian Soltani (Foto) seufzt mit Edward Elgars berühmten Cellokonzert, seinem letzten Werk, noch einmal der Spätromantik hinterher.

Konzerthaus Berlin FR/Sa 28./29.6., 20 Uhr

4 Staatsoper für alle

Für „Staatsoper für alle“ wird sogar die Straße Unter den Linden auf Höhe des Bebelplatzes komplett gesperrt. © IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/Funke Foto Services

Die Saison ist nicht wirklich zu Ende, wenn nicht der Bebelplatz gestürmt wurde. „Staatsoper für alle“ ist Open-air in schönster historischer Kulisse.

In diesem Jahr übernimmt Daniel Barenboims Nachfolger Christian Thielemann den Taktstock und spielt mit „seiner“ Staatskapelle, was er am besten kann: Richard Wagners Ouvertüre zu „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ und „Eine Alpensinfonie“ op. 64 von Richard Strauss.

Bereits am Vortag wird um 19 Uhr die „Melancholie des Widerstands“ von Marc-André Dalbavie mit Star-Countertenor Philippe Jaroussky live aus dem Opernhaus auf den Bebelplatz übertragen.