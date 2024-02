Roter Teppich Diese Gäste werden am achten Berlinale-Tag erwartet

Zusammen mit den Schauspielern Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa und Adam Bessa zeigt Regisseurin Meryam Joobeur um 3.45 ihren Wettbewerbsfilm „Mé el Aïn“ (Who Do I Belong To) erstmals der Welt. Davor ist das Ensemble auf dem roten Teppich des Berlinale-Palasts zu sehen.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Nicht im Wettbewerb, sondern in der Kategorie „Special Gala“ wird am selben Ort um 19 Uhr der kanadische Film „Seven Veils“ des Regisseurs Atom Egoyan gezeigt. Dafür haben sich unter anderen die Hollywoodstars Amanda Seyfried, Douglas Smith und Ambur Braid angekündigt.

Die Autorin Helene Hegemann führt manchmal auch Regie. Aktuell ist sie für eine Folge der neuen Serie „Zeit Verbrechen“ verantwortlich. © dpa/Georg Wendt

Und ebenfalls im Berlinale-Palast, allerdings erst um 22 Uhr, feiert die dänisch-schwedische Koproduktion „Vogter“ (Wettbewerb) des Regisseurs Gustav Möller Weltpremiere. Dafür kommen unter anderen die Schauspieler Sidse Babett Kudsen, Sebastian Bull und Dar Salim.

In der Sektion „Panorama“ wird im Zoo-Palast ab 16 Uhr die Serie „Zeit Verbrechen“ gezeigt. Für Episode eins und zwei kommen gleich zu Beginn die Schauspieler Lars Eidinger und Anna Berdeke. Für Episode drei und vier um 19.30 Uhr werden dann die Schauspieler Gode Benedix, Roland Bonjour, Aimée Gneist, Sabine Vitua und Fiffi Jefferson, sowie die Regisseurin Helene Hegemann erwartet.

Außerdem kommen für die Premiere des italienischen Films „Supersex“ (Sepcial) gegen 21 Uhr die Schriftstellerin Francesca Manieri, die Schauspieler Allesandro Borghi, Jasmine Trinca und Adriano Giannini in die „Verti Music Hall“ am Mercedes-Platz.