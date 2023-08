Rückgang um 22 Prozent Bei der Berliner Verwaltung brechen die Bewerberzahlen ein

In Berlin sind die Bewerberzahlen für die öffentliche Verwaltung eingebrochen. Im Jahr 2022 bewarben sich mit 113.132 Personen 22 Prozent weniger als im Vorjahr für einen Job im öffentlichen Dienst – also als Polizist, Feuerwehrfrau, Informatiker, Bezirks- oder Ordnungsamtsmitarbeiter. Das geht aus Zahlen der Finanzverwaltung hervor, die dem Tagesspiegel vorliegen. Gleichzeitig waren im vergangenen Jahr mit 7411 Stellen so viele ausgeschrieben wie noch nie – ein Anstieg um fünf Prozent zum Vorjahr.