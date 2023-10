Rund 20 Vergewaltigungen in der Woche Zahl der Sexualstraftaten in Berlin steigt

Die Zahl der Sexualstraftaten hat sich in Berlin in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Das geht aus zwei Schriftlichen Anfragen an die Innenverwaltung hervor, die dem Tagesspiegel vorliegen. Wurden im Jahr 2017 berlinweit noch 4327 Sexualdelikte polizeilich registriert, lag die Zahl im Jahr 2021 bereits bei 7019.

Allein zwischen den Jahren 2020 und 2021 stieg die Zahl um knapp 1700 Fälle. 2022 erfolgte ein leichter Rückgang auf 6782 registrierte Sexualstraftaten. Der für das laufende Jahr bis zum Stichtag 21. September ermittelte Wert liegt bei 5712.

Auf die einzelnen Delikte hin untersucht, machen Vergewaltigungen einen vergleichsweise großen Teil der registrierten Sexualstraftaten aus. Im laufenden Jahr lag der Wert der Vergewaltigungen häufig um die 20 pro Woche. Teilweise waren es sogar deutlich mehr. Eine Unterscheidung zwischen allein oder gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigungen wird in der dargestellten Polizeistatistik nicht gemacht.

Frauen und Mädchen deutlich häufiger betroffen als Männer

Ebenfalls meist deutlich über 20 pro Woche lag der Wert für angezeigte Fälle von sexueller Belästigung sowie von Beleidigungen auf sexueller Grundlage. Exhibitionistische Handlungen nehmen im Vergleich zu anderen Delikten ebenfalls großen Raum ein. Bei sämtlichen Straftatbeständen waren Mädchen oder Frauen deutlich häufiger betroffen als Jungen oder Männer.

Neben dem fraktionslosen Abgeordneten Antonin Brousek hatte jüngst auch die Sprecherin für Frauenpolitik und Gleichstellung der Grünen-Fraktion, Bahar Haghanipour, die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aus der polizeilichen Eingangsstatistik abgefragt. Die Antwort der Innenverwaltung liegt dem Tagesspiegel exklusiv vor.

466 sexuelle Übergriffe wurden im Jahr 2022 angezeigt.

Im Ergebnis stieg die Zahl der registrierten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung mit weiblichen Opfern von 3324 im Jahr 2018 auf 3862 in 2022 an. Die übergroße Mehrheit der Fälle machten auch hier Vergewaltigungen sowie sexuelle Belästigungen aus.

Im vergangenen Jahr wurden allein 929 Vergewaltigungen mit mindestens einem weiblichen Opfer registriert. 2018 lag dieser Wert noch bei 742. Die Zahl der angezeigten sexuellen Übergriffe hat sich von 2018 auf 2022 verdoppelt und lag im vergangenen Jahr bei 466.

Körperliche Selbstbestimmung und Geschlechtergerechtigkeit müssen selbstverständlich werden. Erst dann werden sich Frauen und andere marginalisierte Gruppen frei und gleichberechtigt bewegen können. Bahar Haghanipour, Sprecherin für Frauenpolitik und Gleichstellung der Grünen-Fraktion

Haghanipour, die zugleich Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses ist, fordert die schwarz-rote Koalition dazu auf, die Aufklärungs- und Bildungsarbeit vom Kindergarten bis zur Fortbildung zu stärken. Mädchen wüchsen mit dem Wissen auf, dass ihre Freiheit eingeschränkt ist und hätten einen kleineren Aktionsradius als Jungen, erklärte Haghanipour. Sie ergänzte: „Körperliche Selbstbestimmung und Geschlechtergerechtigkeit müssen selbstverständlich werden. Erst dann werden sich Frauen und andere marginalisierte Gruppen frei und gleichberechtigt bewegen können.“

Deutlich wird dank der Anfrage Haghanipours aber auch: Der weitaus größere Teil der angezeigten Sexualstraftaten findet hinter verschlossener Tür und nicht selten in der eigenen Wohnung statt. Von den 2022 registrierten 3862 Sexualstraftaten mit weiblichem Opfer wurden lediglich 1328 im öffentlichen Raum begangen – rund ein Drittel. „Zwar erleben viele Frauen Angst im öffentlichen Raum. Der gefährlichste Ort bleibt aber ihr eigenes Zuhause“, erklärte dazu Haghanipour.

Die Zahl der registrierten Straftaten im öffentlichen Raum wiederum sei „nur die Spitze des Eisbergs“, ist sich die Grünen-Politikerin sicher. Übergriffe seien vielfältig und längst nicht alles werde – trotz allgemein steigender Anzeigequote – polizeilich gemeldet.

Als „Unding“ bezeichnete sie es, dass Frauen Parks und andere öffentliche Orte nach Einbruch der Dunkelheit meiden – aus Angst vor Übergriffen. „Potenzielle Übergriffe sind für Frauen Teil ihrer Lebensrealität“, erklärte Haghanipour. Wer noch nicht selbst betroffen gewesen sei, kennt eine betroffene Freundin, Schwester oder Arbeitskollegin, so die Grünen-Abgeordnete.