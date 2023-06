Sänger und Schauspieler Jared Leto klettert in Berlin ungesichert eine Hauswand hoch

Dass Schauspieler und Kultsänger Jared Leto dem Tod nicht ganz abgeneigt ist, ist spätestens seit dem Hit „The Kill“ seiner Ex-Emo-Band „Thirty Seconds to Mars“ bekannt. Mit schwarz umrandeten Augen und schrägem Pony schrie-sang er sich damals, Mitte der Nullerjahre, mit „Come break me down, bury me, bury me!“ in die Herzen Hunderttausender Emo-Boys und -Girls.

Dass er – trotz deutlich verändertem Style (jetzt eher Hippie meets Cloudrapper mit langen, „Balayage“-blondierten Haaren und Metall auf den Zähnen) - noch ganz der Alte ist, wollte er offenbar am Dienstag in Berlin beweisen. Da kletterte Leto nämlich, völlig ungesichert, an der Fassade des Hotel de Rome in Mitte hoch. Und, zum Glück unbeschadet, auch wieder herunter. Das zeigt ein Video des italienischen Promiportals „Whoopsee.it“.

Neues „Thirty Seconds to Mars“-Album im September

Was genau Jared Leto an der Hauswand machte, außer dem Tod ins Auge zu blicken, ist unklar. Hat er seinen Zimmerschlüssel vergessen? Ist er jetzt Stuntman? Oder hat ihm nur jemand gesagt, dass man als Ü-30-Mann in Berlin unbedingt seine Boulder-Skills unter Beweis stellen muss?

Vielleicht ist es aber auch nur Promo für das neue Album von „Thirty Seconds of Mars“, das für September angekündigt ist. Ein erster Song daraus, „Stuck“, ist bereits vor einigen Wochen erschienen. In Berlin arbeitet Leto, der seit seiner Rolle als Heroinsüchtiger in Darren Aronofskys (aktuell: „The Whale“) Filmklassiker „Requiem for a Dream“ (2000) irgendwie Kultstatus genießt, derzeit offenbar mit dem deutschen Influencer Younes Zarou zusammen.

Schlagzeilen machte er mit seinem Besuch auch, weil er mit dem Model Thet Thinn gesichtet wurde – angeblich vollzogen die beiden in Berlin ihr „Liebes-Outing“. Pikant dabei, sollten die Gerüchte stimmen: Leto ist 51, Thinn 27 Jahre alt. Aber das hat in Hollywood ja eigentlich noch nie jemanden gestört; eigentlich müsste man Leto fast loben: Thinn ist immerhin schon zwei Jahre älter, als je eine Freundin von Leonardo DiCaprio war.