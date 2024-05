„Schämt euch!“ Wird diese Berliner Straße erst 2025 umbenannt?

Dies ist die Geschichte zweier Frauen, die sich viele in Berlin-Spandau gern erspart hätten. Ihre Namen: Minna Villain und Elisa Gérard. Beide Frauen sind Opfer der Nazis, beide mussten Zwangsarbeit leisten, beide sollen nicht vergessen werden. Um sie zu ehren, soll die Carossastraße in Hakenfelde 2024 umbenannt werden. Doch jetzt gibt es politischen Zank, wer geehrt wird – und vor allem: wer nicht.

„Schämt euch!“, zischte es aus den Reihen der Linken, als letzte Woche über das sensible Thema im Rathaus von Berlin-Spandau (260.000 Einwohner) abgestimmt wurde.

Was war passiert? 2022 hatte die Linke ihren Antrag eingebracht, die Umbenennung der Carossastraße in Minna-Villain-Straße zu prüfen. Der Antrag wurde angenommen. Im Herbst 2023 berichtete Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, schließlich: Ja, die Umbenennung wäre ohne Probleme möglich. Als der Weg für die Entscheidung im Frühjahr 2024 somit frei war, legte die CDU um Arndt Meißner einen zweiten Antrag auf den Tisch: Geht auch der Name Elisa Gérard?

Der zweite Name wird’s wohl werden. Weil CDU, Grüne und FDP als Block die politische Mehrheit im Rathaus bilden, wird diese Umbenennung jetzt ebenfalls geprüft – und somit mit ziemlicher Sicherheit auch per Abstimmung umgesetzt. Das Nazi-Opfer Minna Villain würde das Nachsehen haben.

„Ein Name wird es jetzt nicht mehr werden“, sagte Aida Spiegeler Castaneda (parteilos, für Tierschutzpartei) und brachte das Dilemma somit auf den Punkt. „So was klärt man im Vorfeld. Beide Frauen haben es verdient, dass man sich an sie erinnert. Jetzt haben wir eine Situation, dass eine Frau eben nicht geehrt wird.“

2007 erhielt die Straße erst ihren heutigen Namen Carossastraße. Jetzt soll der geändert werden, bevor dort Menschen wohnen.

„Das ist so bitter“, klagte Lars Leschewitz, Linke, als ich ihn nach der Abstimmung ansprach. „Uns geht es nicht um den Namen, uns geht es um den politischen Vorgang. Das ist schlechte Kommunikation. Es ist misslich, dass vorher kein Konsens gefunden worden ist, obwohl unser Vorschlag so lange bekannt war. Jetzt wird die Hinhaltetaktik angewendet und die Umbenennung nur verzögert.“ Auch in der CDU gibt es zerknirschte Stimmen.

„Beide Vorschläge sind Bürgerideen“, erinnerte Ina Bittroff, SPD. Die Idee zu Elisa Gérard kommt unter anderem aus der evangelischen Kirche, die Idee zu Minna Villain u.a. aus der Nachbarschaft. „Wir sind uns alle einig, dass die Straße umbenannt wird. Und zwar schnell, damit dort nicht Menschen ins Neubaugebiet ziehen und sich Visitenkarten drucken lassen“, so Bittroff. Das könnte jetzt aber eng werden 2024, wenn der neue Name auch erst mal geprüft und darüber abgestimmt werden muss.

Beide Vorschläge haben gute Argumente, die man im Vorfeld hätte diskutieren können, damit nur ein Vorschlag zur Abstimmung kommt. Anders als Elisa Gérard gilt Minna Villain als Widerstandskämpferin. Die Nazis holten sie 1939 aus den Schuckertwerken - im Ortsteil Siemensstadt - und steckten sie ins KZ, wo sie 1942 im Alter von 50 Jahren starb.

Der gelbe Uhrenturm ist das Wahrzeichen des Viertels. Das ehemalige Carossa-Quartier in Hakenfelde wird zu einer riesigen Wohnstadt mit 1800 Wohnungen umgebaut. © imago images / Schöning/Schoening

Elisa Gérard steht für die Zwangsarbeit vor Ort: Sie hat anders als Villain direkt im Luftfahrtgerätewerk von Siemens im Ortsteil Hakenfelde gearbeitet. „Sie arbeitete 12 Stunden sechs Tage in der Woche. Am Tag gibt es eine Pause von 30 Minuten, in der immerzu Suppe mit Brot und Wasser gereicht wird. Wer zur Toilette will, muss die Hand heben“, schreibt das Siemens-Rechercheprojekt siemens.ns-zwangsarbeit.de. „Nach der Arbeit geht sie auf direktem Weg zu der zugewiesenen Baracke im Zwangsarbeiterlager. Die dort herrschenden drückenden Bedingungen inszeniert Siemens in seiner Propaganda als vorbildlich.“ 1945 verlässt sie Deutschland, kehrt nach Frankreich zurück, sprach 2011 mit Spandauer Jugendlichen über die Nazi-Zeit. 2018 starb sie im Alter von 96 Jahren.

Die Debatte um den bisherigen Namensgeber der Straße, Hans Carossa, wiederum wird seit langer Zeit geführt. Der Schriftsteller wird als Profiteur der Nazis bezeichnet, hatte mit Spandau nichts zu tun und die Straße trägt den Namen auch erst seit 2007. Wie lange noch? Und wie wird sie künftig heißen?

