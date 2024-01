Schauspieler Elyas M’Barek im Interview „Ich finde es unfassbar angenehm, wenn ich nicht beachtet werde“

Herr M’Barek, aktuell ist Ihre Stimme im Kino zu hören. Sie haben im Animationsfilm „Raus aus dem Teich“ den Entenvater Mack synchronisiert. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor? Hält man sich an das englische Original oder richtet man sich nach echten Enten?

Weder noch. Das ist echt ein einfacher Job, weil die Amerikaner so tolle Vorarbeit leisten. Da setzt man sich dann einfach drauf. Man ist ja eh limitiert, weil die Szenen und die Dauer der Sätze vorgegeben sind. Man spricht einfach, was die Ente macht. Das ist nicht besonders schwer.