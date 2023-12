Scheibe eingeschlagen Berliner Polizei nimmt zwei mutmaßliche Autoeinbrecher in Staaken fest

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Montag zwei mutmaßliche Autoeinbrecher im Spandauer Ortsteil Staaken festgenommen. Die beiden Männer sollen am Dienstag einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach beobachteten Zivilkräfte gegen 2.20 Uhr im Gärtnerring zwei Männer, die die Scheibe eines Autos einschlugen und es durchsuchten. Bei einem weiteren Wagen sollen die Männer ebenfalls versucht haben, die Scheibe einzuschlagen, um ins Innere zu gelangen, blieben aber erfolglos. An dem Fahrzeug entstand jedoch ein erheblicher Schaden. Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass die beiden Verdächtigen auch in ein weiteres Fahrzeug und in ein Wohnmobil eingebrochen sein sollen. Zudem sollen sie es bei einem Wohnwagenanhänger versucht haben.

In der Heerstraße konnten die beiden Männer, die beide einschlägig polizeibekannt sind, schließlich festgenommen werden. Bei einem von ihnen wurde ein Teil der Beute gefunden. Das Duo hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde dem zuständigen Kriminalkommissariat übergeben. Die Ermittlungen laufen. (Tsp)