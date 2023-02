Schinkels Meisterwerk Tagung für alle zur Bauakademie in Berlin-Mitte

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass der Bundestag den Wiederaufbau der Schinkelschen Bauakademie beschlossen – und vor allem 62 Millionen Euro dafür bereitgestellt hat. Noch wird über das Projekt diskutiert, so auch bei einem Symposium der TU Berlin, des Architekten- und Ingenieurvereins Berlin-Brandenburg (AIV) und der Baukammer Berlin. Thema der Veranstaltung am 10. Februar: „So viel Schinkel wie möglich, so wenig Schinkel wie nötig? Auf dem Weg zur Wiedererrichtung der Berliner Bauakademie“.

Folgende Fragen werden unter anderen diskutiert: Ist eine Rekonstruktion der Bauakademie mit Stadtbildnostalgie verbunden – oder lassen sich aus dem Erbe des Baus auch Erkenntnisse für eine Erneuerung des Bauwesens im 21. Jahrhundert gewinnen? Brauchen wir am Schinkelplatz mit Blick auf die steigenden Anforderungen an Klimaschutz sowie Energie- und Ressourceneffizienz einen Demonstrationsbau?

Namhafte Expertinnen und Experten halten dazu Vorträge. Interessierte sind willkommen. Der Eintritt ist frei nach Anmeldung auf www.bauakademie.jetzt. Freitag, 10. Februar, 17 bis 20 Uhr, Bertelsmann-Repräsentanz, Unter den Linden 1, 10117 Berlin

Weitere Berichte im Bezirksnewsletter aus Mitte

Weitere Berichte im Bezirksnewsletter aus Mitte

Sie wollen mehr über Mitte lesen? Gerne. Dann empfehlen wir Ihnen unseren Newsletter, in dem wir Ihnen exklusive Bezirksnachrichten bieten, Kiez-Debatten aufgreifen, viele Termine und Tipps nennen. Einmal pro Woche und kostenlos - und für jeden Berliner Bezirk - unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen im aktuellen Mitte-Newsletter.

