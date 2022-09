Schläge und Tritte in Berliner Innenhof Bewohner beschwert sich über Lärm und wird von vier Männern angegriffen

Weil er sich über lärmende Menschen im Innenhof seines Wohnhauses beschwert hatte, ist ein Hausbewohner am Dienstagabend von vier Männern krankenhausreif geschlagen worden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Nach Erkenntnissen der Beamten sollen sich mehrere Personen um 22.30 Uhr im Innenhof eines Hauses in Alt-Hohenschönhausen aufgehalten haben, als der 22-jährige Bewohner sich wegen des Lärms beschwerte.

Daraufhin soll ein Mann aus der Gruppe ihn zunächst gefragt haben, ob er denn nicht wisse, mit wem er es zu tun habe, ihn dann zu Boden gebracht und geschlagen haben. Drei weitere Männer im Alter von 29 bis 59 Jahren sollen ebenfalls auf den am Boden Liegenden eingeschlagen haben.

Der 22-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Beinen und kam in ein Krankenhaus. Die vier Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend frei gelassen. (Tsp)

