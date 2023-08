Schlägerei auf Recyclinghof in Berlin-Köpenick Drei Männer greifen Mitarbeiter an – sieben Verletzte

In Berlin-Köpenick ist es am Mittwoch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf einem Recyclinghof gekommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen soll demnach ein 45-jähriger Mitarbeiter des Recyclinghofs an der Oberspreestraße gegen 11.45 Uhr einen 40-jährigen Mann sowie seine beiden Söhne im Alter von 24 und 18 Jahren vom Gelände verwiesen haben, da diese ihre tägliche Freimenge an abzugebendem Müll schon überschritten hätten.

Daraufhin habe sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelt, in deren Folge das Trio den Mitarbeiter angegriffen haben soll. Den Polizeiangaben zufolge sei es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen Mitarbeitern des Recyclinghofs und den drei Männern gekommen.

Ein 44 Jahre alter Zeuge, der die Situation beobachtet hatte und versuchte zu schlichten, soll ebenfalls von einem der beiden Söhne zu Boden gebracht und anschließend geschlagen und getreten worden sein. Alle Beteiligten zogen sich bei dem Streit Hämatome und Hautabschürfungen zu. Rettungskräfte versorgten die Verletzten anschließend.

Einer der Mitarbeiter des Recyclinghofs wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sechs der insgesamt sieben Beteiligten wurden nach Aufnahme des Sachverhalts am Ort entlassen.

Gegen den 24-jährigen Sohn lagen bereits Ordnungswidrigkeiten vor. Die Polizei nahm ihn fest. Er durfte nach Zahlung der Geldstrafen seinen Weg von dort aus fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)