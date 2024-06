Schlägerei nach rassistischem Vorfall Mann bepöbelt Kinder und Passanten in Berlin-Marzahn

Am Sonntagabend ist es in Berlin-Marzahn zu einem rassistisch-motivierten Gewaltvorfall gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 50-jähriger Mann gegen 19.30 Uhr zunächst spielende Kinder in einer Grünanlage an der Max-Herrmann-Straße bepöbelt.

Ein 20-jähriger Mann soll daraufhin helfend eingeschritten sein, woraufhin ihn der Tatverdächtige rassistisch beleidigt haben soll. Der jüngere Mann sei auf den 50-Jährigen zugegangen. Als dieser zurückweichen wollte, stolperte er. Wie die Polizei mitteilte, trat der 20-Jährige dem auf dem Boden Liegenden im Anschluss mehrmals in den Bauch.

Eine weitere Passantin wurde – als diese versuchte, einzugreifen – ebenfalls von dem 50-Jährigen rassistisch beleidigt. Die Polizei nahm den 50-jährigen Mann später fest und brachte ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen. (Tsp)