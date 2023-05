Schlecht bezahlte Jobs, strenge Hierarchien Wie die Tourismus-Branche die Zukunft verpasst

Oliver Bonke, Geschäftsführer von einem Dachverband mit mehreren Hotelmarken, hat am Morgen im Steigenberger am Kanzleramt gefrühstückt. 600 Gäste hätten mit ihm dagesessen, schätzte er. Bedient wurden sie von drei Mitarbeitern. Was Bonke nicht sagt, ist, dass er sich Bedienung eigentlich zuvorkommender vorstellt. Stattdessen behauptet er, dass er die einzelnen Mitarbeiter hätte umarmen können, um ihnen dafür zu danken, was sie leisten.