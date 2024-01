Schluck Bier zum Anstoßen Frank Zander hat OP gut überstanden –Sohn Marcus bekommt Bundesverdienstkreuz

Schlagerstar Frank Zander (81) hat seine Kopf-Operation am Montag laut einer Information seines Sohns gut überstanden. „Es geht ihm gut, er ist auf seinem Zimmer“, teilte sein Sohn Marcus Zander am Montagnachmittag mit. Er habe ein wenig Kopfschmerzen und solle nun viel Wasser trinken. „Er freut sich schon auf meinen Besuch, dann stoßen wir gemeinsam mit einem Schluck Bier an und besprechen, wie die weitere Nachbehandlung ablaufen soll.“

Ende Dezember hatte die Familie mitgeteilt, dass bei Zander senior Hydrozephalus diagnostiziert wurde, ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit. Der 81-Jährige wird in der Berliner Charité behandelt. Noch am Freitag hatte das Berliner Urgestein übermitteln lassen: „Aber ich weiß, es wird allet jut und ick freu mich schon auf’n frisch gezapftes Bier nach der OP.“

Am 22. Dezember hatte Familie Zander zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie wieder die Weihnachtsfeier für Berliner Obdachlose ausgerichtet – nur ohne Frank Zander.

Für die Organisation erhält Sohn Marcus nun das Bundesverdienstkreuz am Bande. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) werde Zander Junior am Donnerstag im Roten Rathaus den Orden aushändigen, teilte die Senatskanzlei am Montag mit. Die Übergabe erfolgt im Auftrag des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Er hoffe, dass sein Vater auch mit dabei sein könne, teilte Marcus Zander mit.

Frank Zander selbst war für sein jahrelanges Engagement für Obdachlose Ende 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt worden. 2002 hatte er bereits die Erstauszeichnung, das Verdienstkreuz am Bande, erhalten. Seit 1995 richtet der Sänger („Hier kommt Kurt“) zu Weihnachten eine Feier mit Showprogramm für Bedürftige aus. (dpa)