Schlüsselfunde der Berliner Archäologie Lieber ohne Penis – So wurden antike Skulpturen im Frühchristentum umgestaltet

Überlebensgroß steht der nackte Weingott Dionysos in der Antikensammlung im Alten Museum auf der Museumsinsel in Berlin. Sein rechter Arm ruht auf dem laubgeschmückten Kopf, mit dem linken Arm umfasst er den Kopf eines jungen Satyrs, der zu ihm aufblickt. Eine fast perfekt erhaltene Statuengruppe, die 1906 bei den Ausgrabungen in den Faustina-Thermen in Milet (heutige Türkei) gefunden wurde und durch Fundteilung ins Alte Museum kam.