Schnee zum Wochenstart Wetterdienst warnt vor glatten Straßen in Berlin und Brandenburg

Wegen Glätte auf den Straßen ist am Sonntag für Autofahrer in Berlin und Brandenburg Vorsicht geboten. Ab dem Nachmittag kommt es zu Frost und kann erneut glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei null bis zwei Grad.

In der Nacht zu Montag bleibt es gebietsweise glatt, im Westen Brandenburgs fällt Schneeregen oder etwas Schnee. Es kühlt ab auf null bis minus vier Grad. Die Mischung aus Regen und Schnee hält am Montag an, nur im Nordosten Brandenburgs bleibt es örtlich trocken. Die Temperaturen erreichen null bis zwei Grad.

In der Nacht zum Dienstag fällt weiterhin vor allem im Süden von Brandenburg Schnee, der gebietsweise liegen bleibt. Der Wetterdienst spricht von Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf null bis minus drei Grad. Am Dienstag fällt hier und da noch Schnee, nachmittags und abends bleibt es längere Zeit trocken. Die Temperaturen liegen bei minus ein bis plus ein Grad. (dpa)