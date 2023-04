Schnitt an der Schläfe Jugendlicher nach Messerattacke in Berlin-Charlottenburg notoperiert

Ein 18-jähriger Mann wurde am Freitagmittag in Berlin-Charlottenburg bei einer Messerattacke am Kopf verletzt. Er musste notoperiert werden. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr am Erwin-Barth-Platz, als sich der junge Mann mit einem ihm bekannten anderen Mann in ähnlichem Alter traf, um einen Streit zu klären. Der tauchte mit drei weiteren Männern auf, bedrohte den 18-Jährigen mit einem Messer und forderte sein Handy. Die drei anderen Männer hielten ihn fest, während der Haupttäter ihm das Telefon abnahm und ihm eine Schnittwunde an der Schläfe zufügte. Ein weiterer Mann aus der Gruppe schlug ihm zweimal ins Gesicht.

Der verletzte Mann rannte zu seiner nahegelegenen Schule, wo eine Mitarbeiterin den Rettungsdienst und die Polizei alarmierte. Der Mann wurde notoperiert und schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Nun befindet er sich weiterhin zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) wegen Raubs mit gefährlicher Körperverletzung. (Tsp)