Schnitte an Beinen und Stich im Bauch Zwei Männer nachts in Berlin-Mitte verletzt

Zwei Männer sind in der Nacht zum Ostermontag in Berlin-Mitte Opfer einer Körperverletzung geworden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben zufolge wurden die Beamten gegen 23.20 Uhr in die Heinrich-Heine-Straße, Ecke Sebastianstraße alarmiert. Dort entdeckten die Einsatzkräfte einen 29-Jährigen mit zwei Schnittverletzungen an den Beinen. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Zugleich stellte sich heraus, dass sein zwei Jahre älterer Bekannter sich kurz zuvor selbstständig in ein Krankenhaus begeben hatte – mit einer Stichverletzung im Bauch. Er wurde operiert und stationär aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu den Verletzungen kam. (Tsp)