Schon 22 Sprengungen in diesem Jahr Wie Berliner Banken ihre Geldautomaten schützen

Es geschieht meist am frühen Morgen in den Berliner Randbezirken: Zwei oder drei dunkel gekleidete Männer brechen in den Vorraum einer Bankfiliale ein, platzieren Sprengstoff an den Geldautomaten, lösen eine Detonation aus. Durch den Knall der Explosion schrecken Anwohner aus dem Schlaf. Während sie die Polizei verständigen, suchen die Kriminellen in den Trümmern der zerstörten Automaten nach Bargeld oder den Geldkassetten. Kurz darauf verschwinden sie, fliehen in Autos oder auf Motorrollern.

Allein in der vergangenen Woche haben Kriminelle dreimal nach diesem Muster zugeschlagen: Nachdem am Montagmorgen eine Filiale der Santander-Bank in Zehlendorf durch eine Explosion stark beschädigt worden war, kam es auch am Dienstag im Falkenhagener Feld und am Samstag in Weißensee zu Angriffen auf Geldautomaten. Laut Polizei konnten die Täter am Dienstag Bargeld in unbekannter Höhe erbeuten. Ob es ihnen auch am Montag und Samstag gelang, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Noch kein eindeutiger Anstieg der Fallzahlen, geringe Aufklärungsquote

Seit 2021 wurden in Berlin insgesamt 206 Geldautomatensprengungen registriert. Nachdem die Zahl der Angriffe 2021 und 2022 mit 65 beziehungsweise 68 Fällen auf einem konstanten Niveau gelegen hatte, ging sie im vergangenen Jahr auf 51 Angriffe zurück. Das teilte die Berliner Polizei auf Tagesspiegel-Anfrage mit.

Vor dem Hintergrund der im vergangenen Jahr gesunkenen Zahlen lasse sich Ende April 2024 ein Anstieg erkennen, sagt Polizeisprecherin Valeska Jakubowski. Mit 22 seit Jahresbeginn gesprengten Geldautomaten habe sich die Zahl der Angriffe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Fälle erhöht.

Dennoch könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht von einem eindeutigen Zuwachs von Geldautomaten-Sprengungen gesprochen werden, erklärt Jakubowski. Dafür schwankten die Angriffe im Jahresverlauf zu stark. Registrierte die Polizei bis Ende April 2023 lediglich 14 gesprengte Geldautomaten, seien es 2022 bereits 45 Fälle im gleichen Zeitraum gewesen.

Auch bei den Tätern ergibt sich laut Berliner Polizei kein eindeutiges Bild. Grund dafür ist die geringe Aufklärungsquote. So konnten zu den mehr als 200 Geldautomaten-Sprengungen seit 2021 lediglich 18 Tatverdächtige ermittelt werden. Sie stammten aus Deutschland, Bosnien-Herzegowina, der Türkei, dem Kosovo oder Kroatien. Auch Personen aus Moldau, Jordanien, Russland oder Vietnam seien unter den Tatverdächtigen.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Polizei geht davon aus, dass unterschiedliche Banden in Berlin operieren und ihre Angriffe unabhängig voneinander planen. Zu Hintergründen, Fluchtrouten oder einer eventuell unterstützenden Logistik sei allerdings nichts bekannt, erklärt Jakubowski. Neben fehlenden Zeugen und der Geschwindigkeit, mit der die Täter Automaten sprengten, verhindere auch hier die geringe Aufklärungsquote genauere Angaben. Auch zur Summe, die Kriminelle bei einer Geldautomaten-Sprengung erbeuten haben, gibt die Polizei keine Auskunft.

Berliner Banken setzten auf Einfärbetechnik und Nebelschutzsysteme

Für die Berliner Sparkasse ist die Situation derzeit eindeutiger als für die Polizei. Sie ist der Ansicht, dass die Angriffe auf ihre Geldautomaten 2024 gestiegen sind. „Seit Beginn des Jahres registrieren wir eine Zunahme der Kriminalität in diesem Bereich“, sagt ein Sprecher. Die Sparkasse sei deshalb bemüht, mögliche Angriffe bereits im Vorfeld zu verhindern. Hierfür schließe man SB-Bereiche in der Nacht und sichere die Automaten mit sogenannten Einfärbesystemen, die die Geldscheine im Falle einer versuchten Sprengung mit Tinte markierten und damit entwerten.

Auch die Berliner Volksbank nutzt Einfärbesysteme. Zusätzlich habe sie an besonders gefährdeten Standorten Nebelschutzsysteme installiert, sagt Pressesprecher Mathias Paulokat. Versuchen Kriminelle, Geldautomaten zu sprengen, stoßen diese Systeme einen dichten Nebel aus, der die Sicht der Täter einschränkt und sie bestenfalls zur Flucht zwingt. Paulokat ist der Meinung, dass die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen Wirkung zeigten. „Die Zahl der Angriffe gegen unsere Einrichtungen gehen zurück“, sagt er. „In diesem Jahr mussten wir bislang nur einen Angriff verzeichnen.“

Grundsätzlich werden Geldautomaten immer Ziel für kriminelle Handlungen sein. Thomas Rienecker, Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft

Trotz vereinzelter Erfolge betont Thomas Rienecker, Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft, dass es kein Allheilmittel gegen Geldautomatensprengung gebe. „Grundsätzlich werden Geldautomaten immer Ziel für kriminelle Handlungen sein“, sagt er. Banken müssten berücksichtigen, dass Täter auf getroffene Sicherheitsmaßnahmen reagierten und fortlaufend daran arbeiteten, diese zu umgehen. „Das sehen wir daran, dass auch Geldautomaten gesprengt werden, bei denen klar gekennzeichnet ist, dass sie mit Einfärbesystemen ausgestattet sind.“

Statt einer einheitlichen Lösung empfehle er daher einen „Maßnahmenmix“. Aktuell, berichtet Rienecker, gebe es allerdings Probleme, die noch nicht ausreichend gesicherten Automaten nachzurüsten. Der Grund: Die Farbpatronen, die in Einfärbesystemen zum Einsatz kommen, seien nur eingeschränkt lieferbar. Das gehe vor allem auf die Nachfrage der Banken zurück. Sie habe sich in den letzten Jahren stark erhöht, sagt er.