„Schon immer ein untaugliches Instrument“ Berlins Ex-Finanzsenator Sarrazin kritisiert Sparvorgaben an Verwaltungen

Berlins umstrittener Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin hat das Verfahren rund um die Einsparungen im Haushaltsjahr 2024 kritisiert. „Dass ein Finanzsenator seine Fachsenatoren um Einsparungen bittet, war schon immer ein untaugliches Instrument“, sagte Sarrazin dem Tagesspiegel. „Die wollen natürlich ihre Bereiche retten.“

Der aktuelle Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hatte im Zuge der Auflösung der sogenannten Pauschalen Minderausgaben von rund zwei Milliarden Euro im Jahr 2024 alle Senatsmitglieder Anfang Januar zunächst gebeten, Vorschläge zu erarbeiten, wie jeweils 5,9 Prozent des Etats gespart werden können. Später sank der Wert auf zwei Prozent, nachdem die Koalitionsspitzen rund 1,2 Milliarden Euro aus dem Haushalt strichen, die voraussichtlich ohnehin nicht abfließen.

Für das Jahr 2025 soll sich dieser Vorgang wiederholen. Bis Mitte Juli wollen CDU und SPD festlegen, wie viel die jeweiligen Senatsverwaltungen im kommenden Jahr einsparen müssen, um die Pauschalen Minderausgaben von rund zwei Milliarden Euro aufzulösen.

Ab 2026 noch größere Sparzwänge

Ab 2026 kommen dann noch größere Sparzwänge auf das Land zu. Aktuell wird – im Vergleich zu 2024 – mit Einsparungen von mindestens fünf Milliarden Euro gerechnet. Finanzexperten von CDU und SPD haben bereits klargemacht, dass die Summe dann nur durch eine politische Priorisierung zu erreichen ist.

Dass manche in der schwarz-roten Koalition deshalb nun wieder von den „Sarrazin-Jahren“ sprechen, stört den Ex-Finanzsenator nicht. „Ich finde das eher aufschlussreich“, sagte er dem Tagesspiegel.

Als Thilo Sarrazin, der 2020 unter anderem wegen rassistischer und anti-muslimischer Äußerungen aus der SPD ausgeschlossen wurde, 2002 Finanzsenator wurde, betrug der Haushalt rund 23,8 Milliarden Euro. Laut Sarrazin lag das strukturelle Defizit, also Missverhältnis zwischen Ausgaben und konjunkturbereinigten Einnahmen, bei über fünf Milliarden Euro. Der Haushalt wurde 2003 wegen einer zu hohen Neuverschuldung im Vergleich zur Investitionssumme für verfassungswidrig erklärt.

2009, als Sarrazin das Amt verließ, betrugt der Haushalt lediglich 20,6 Milliarden Euro. Berlin erwirtschaftete einen leichten Überschuss. Möglich war dies nur durch eine rigide Sparpolitik, die Sarrazin gemeinsam mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) durchsetzte.

„Wir haben die Lücke dadurch geschlossen, dass wir keinen einzigen Bereich ausgespart haben“, sagte Sarrazin dem Tagesspiegel. Allerdings habe man dies nicht den einzelnen Senatoren überlassen. Besonders harte Einschnitte habe es in der Bildung, bei den Hochschulen, der Polizei und den sogenannten Hilfen zur Erziehung gegeben, erinnert sich Sarrazin. Zu den konkreten Sparmaßnahmen in Berlin wollte er sich nicht äußern, da er diese nur am Rande verfolge.

Seit 2010 wächst der Berliner Haushalt wieder an, zunächst leicht, ab dem Jahr 2020 – infolge der Coronakrise und später der Energiekrise – rasant. Aktuell beträgt er rund 40 Milliarden Euro. Die nun notwendigen Einsparungen über fünf Milliarden Euro sind prozentual in etwa mit dem Wert vergleichbar, den Sarrazin in seiner Zeit als Finanzsenator einsparte.