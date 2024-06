Schon Mai 2025 rollen die Bagger BVG stellt neue Pläne für U3-Verlängerung zum Berliner Mexikoplatz vor

Der Bau der Streckenverlängerung der U-Bahnlinie U3 zum Mexikoplatz soll 2026 starten. Aber bereits ab dem kommenden Jahr werden die Bagger über die Argentinische Allee in Dahlem rollen. Das teilten Vertreter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bei einer Veranstaltung für Anwohner am Montagabend mit, bei der das Unternehmen erstmals detailliert über die U-Bahnpläne im Südwesten Berlins informierte.

Das Vorhaben ist das derzeit am weitesten gediehene Berliner U-Bahnprojekt. Interessant ist es vor allem durch die neue Umsteigemöglichkeit zwischen U- und S-Bahn. Bisher mussten Fahrgäste zwischen Krumme Lanke und Mexikoplatz den Bus nutzen, um zur S-Bahn zu gelangen.

Künftig verringere sich die Anzahl an Umstiegen und dadurch auch die Fahrzeit, erläuterte Dennis Backwinkel, Geschäftsführer der für den U-Bahnbau zuständigen BVG-Projekt GmbH. Vom Schlachtensee etwa gehe es dadurch künftig statt in 21 in 13 Minuten zur Freien Universität. Vom Wannsee zum Breitenbachplatz sinke die Fahrtzeit von 28 auf 22 Minuten.

BVG rechnet durch U3-Verlängerung mit 5500 Fahrgästen mehr am Tag

Die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr soll in der Gegend dadurch von 6500 auf 12000 steigen. Dadurch sollen täglich 13.000 Personenkilometer weniger mit dem Auto zurückgelegt werden.

Doch davor stehen zunächst die Bauarbeiten an. Noch bevor die derzeit in Planung befindliche Verlängerung in Bau geht, soll demnach das bisherige Ende der Strecke auf Höhe der Fischerhüttenstraße, die im Tunnel befindliche Kehr- und Abstellanlage, erneuert werden.

„Wir werden die Phase des Planfeststellungsverfahrens produktiv nutzen. Den Bestandstunnel werden wir schon während der Planfeststellung bearbeiten“, sagte Torsten Brenner, Projektleiter der BVG für die U3-Bahnverlängerung.

U-Bahnhof Mexikoplatz wird südwestlich des S-Bahndamms gebaut

In weniger als einem Jahr, im Mai 2025, sollen die Arbeiten beginnen. Bereits für dieses Vorhaben wird die Argentinische Allee aufgerissen und mit einer offenen Baugrube am Tunnel gearbeitet werden, erklärte Brenner.

Es ist ein Zustand, an den sich die Anwohner und Gewerbetreibenden in den kommenden Jahren gewöhnen müssen. Im Zuge der Streckenverlängerung wird nach und nach die Argentinische Allee entlang der gesamten Strecke vom bisherigen Endbahnhof Krumme Lanke sowie ein Teil der Lindenthaler Allee südwestlich des S-Bahndamms aufgerissen.

Künftig sollen Fahrgäste zwischen S- und U-Bahn am Mexikoplatz umsteigen können. © Boris Buchholz

Dass die Bauarbeiten so weit entlang der Verkehrsachse vordringen hat einen Grund: Der neue U-Bahnhof wird nicht direkt unter dem Mexikoplatz liegen, sondern jenseits des S-Bahndamms. Auf diese Weise würde man „die vorhandenen Denkmäler so wenig wie möglich beeinflussen“, sagte Brenner über mögliche, zusätzliche Probleme, die der Denkmalschutz im Bereich des Mexikoplatzes mit sich bringen könnte.

„Im Zuge der Nutzen-Kosten-Untersuchung haben wir festgestellt, dass sich für den Nutzer die Gehwege nicht signifikant ändern, wenn der Bahnhof auf dem Mexikoplatz liegt oder südlich der S-Bahn“, erläuterte der Projektleiter. In der Abwägung entschied man sich daher für letztere Variante.

Fahrgäste müssen einige Meter zwischen U- und S-Bahn zurücklegen, ohne Dach

Dort soll nun ein unterirdischer Bahnhof mit je zwei Ausgängen an beiden Enden entstehen. Der am nächsten zum S-Bahnhof Mexikoplatz gelegene erhält zudem neben Treppen auch einen Fahrstuhl und eine Rolltreppe.

Über diesen Ausgang dürften die meisten Fahrgäste den Bahnhof verlassen. Denn die Station soll als neue Verknüpfung und Umsteigepunkt zur S-Bahnlinie S1 dienen.

Für den Zugang zum S-Bahnhof wird daher eine neue Unterführung im Bahndamm auf Höhe des Urselwegs errichtet. Von dort gelangen die Fahrgäste dann per Treppe und Lift mittig zum Bahnsteig.

Allerdings werden die Prognosen zufolge 12.000 Umsteiger pro Tag auf diese Weise einige Meter zwischen beiden Stationen zu bewältigen haben. Auch eine Überdachung zum Schutz gegen Regen wird es dazwischen nicht geben, wie Brenner sagte.

Die Umsteigesituation ist zu weit. Soweit es geht, sollte man den Bahnhof unter dem Mexikoplatz bauen. Jens Wieseke, Sprecher des Berliner Fahrgastverbands Igeb

Für Jens Wieseke, Sprecher des Berliner Fahrgastverbands Igeb, ist all das ein erheblicher Makel. „Die Umsteigesituation ist zu weit. Soweit es geht, sollte man den Bahnhof unter dem Mexikoplatz bauen.“ In dieser Form jedenfalls sei der lange erwartete Lückenschluss „kein perfektes Projekt“.

Ein Bahnhof unter dem Mexikoplatz wäre das Ende für die U3 gewesen. Torsten Brenner, Projektleiter der BVG für die Verlängerung der U3

Anders sehen das die Planer. „Ein Bahnhof unter dem Mexikoplatz wäre das Ende für die U3 gewesen“, sagte Brenner. Für eine künftige Streckenverlängerung müsste man dann unter Privatgrundstücken weiterbauen. „Das wird kaum einer wollen. Doch unsere Planung muss immer so ausgerichtet sein, dass die Strecke verlängerbar ist.“

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Abschnitts sind für Ende 2030 geplant. Auf die Anrainer kommen bis dahin einige verkehrliche Einschränkungen zu. In vier Bauabschnitten soll der neue Tunnel Stück für Stück errichtet werden.

Gehweg, Radweg und eine Kfz-Spur bleiben auf der Argentinischen Allee erhalten

Anders als zwischenzeitlich befürchtet, kann jedoch zumindest auf eine komplette Sperrung der Argentinischen Allee weitestgehend verzichtet werden. Es werde zu jeder Zeit Geh- und Radwege sowie eine Kfz-Spur je Richtung geben, versicherte Brenner.

Allerdings dürfte schon das reichen, um zu weiteren Verkehrsproblemen auf der viel genutzten Straße zu führen, die zudem bislang als Umleitung bei Sperrung der Avus dient, wie ein Anwohner bei der Veranstaltung feststellte. Dies werde dann in jedem Fall nicht möglich sein, sagte Brenner.

Argentinische Allee muss wegen Planungspanne zweimal aufgerissen werden

Trotz der Bemühungen der Planer, den Verkehrsfluss aufrecht zu halten, wird es im Bereich der S-Bahnbrücke dann doch zu einer längeren Vollsperrung der Straße kommen. Dies lasse sich baulich nicht verhindern, schilderte Brenner.

Auch für eine Planungspanne scheint es keinen Ausweg zu geben: Nur kurz, nachdem die BVG ihre Arbeiten unter der S-Bahnbrücke fertiggestellt hat, muss der ganze Abschnitt schon wieder gesperrt und aufgerissen werden.

Dann nämlich will die Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn, Infrago, die alte Brücke durch einen Neubau ersetzen. Auf Wunsch des Senats soll dabei auch auf bestehende Pfeiler verzichtet werden, damit die Straße künftig einen breiteren Querschnitt bekommt.

All das könnte theoretisch auch gebündelt mit den Arbeiten der BVG geschehen, erklärte Brenner. Wird es jedoch nicht. „Die Zeiträume der Deutschen Bahn passen nicht mit unserer Planung zusammen.“ Die Bahn wolle demnach erst zwischen 2031 und 2034 bauen. Dann, wenn die U-Bahnstrecke schon im Betrieb sein soll.

„Jetzt auf die Bahn zu warten, würde zu Verzögerungen bei der U3 führen“, sagte der BVG-Projektleiter. Die BVG werde daher lediglich den alten Zustand der Straße wieder herstellen.