In den vergangenen Monaten häuften sich die Einsätze, für die Feuerwehr und Polizei nachts wegen brennender Autos ausrücken mussten, nun soll Bewegung in die Aufklärung der Serie kommen: Nach Informationen des Tagesspiegels hat die Spitze des Landeskriminalamtes am Montag beschlossen, eine Ermittlungsgruppe einzusetzen, die EG „Nachtwache“. Sie soll aus zunächst fünf Ermittlern bestehen. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei.

Erst in der Nacht zu Montag stand wieder ein Fahrzeug in Flammen, dieses Mal in Wilmersdorf. Und am Wochenende war ein Audi in Neukölln angezündet worden. In beiden Fällen nahmen weitere Autos durch die Hitze Schaden.

In Berlin wurden bis Mitte Juli bereits rund 280 Autos durch Brandanschläge beschädigt. Damit wurden jetzt schon die Höhe der Fallzahlen des vergangenen Jahres überschritten: 2018 registrierte die Polizei 260 brennende Autos, etwa genauso viele waren es auch 2017.